Cessione Fabian, fumata bianca vicina: lo sta facendo il Psg

Sono ore caldissime sull’asse Napoli-Parigi, con gli azzurri impegnati con il Psg nelle due trattative col club francese relative all’acquisto di Keylor Navas e alla cessione di Fabian Ruiz. Il portiere costaricano dovrebbe essere l’ultimo colpo in entrata di questo calciomercato, utile per aggiungere esperienza ed affidabilità ad una squadra ricca di giovani.

Il centrocampista spagnolo, invece, è oramai un separato in casa dopo i suoi rifiuti alle offerte del Napoli per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023 e l’obiettivo è cederlo in questi ultimi giorni di mercato.

Foto: Getty Images- Fabian Ruiz

L’edizione odierna de Il Mattino segnala le ultime novità relative alla trattativa fra Napoli e Psg per lui. Secondo il quotidiano, la fumata bianca non è distante. Il club parigino sta infatti lavorando intensamente in queste ore per liberare il posto a centrocampo per Fabian Ruiz, piazzando una serie di operazioni in uscita.

Una di queste è stata già conclusa ed è quella relativa alla rescissione del contratto di Herrera, pronto ad accasarsi all’Athletic Bilbao. Un’altra trattiva calda è quella per la cessione di Paredes, su cui è forte il pressing della Juventus. Liberatosi di questi ingaggi pesanti, il Psg potrà quindi effettuare il colpo Fabian con un’offerta più vicina alla richiesta del Napoli (30 milioni).