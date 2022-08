Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Roma, si punta un ex obiettivo del Napoli: affare in chiusura

La Roma è ormai vicina a chiudere per un ex obiettivo del Napoli: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i giallorossi sarebbero vicini all’acquisto di Mady Camara, centrocampista guineano classe 1997 di proprietà dell’Olympiakos.

Classico mediano di contenimento, il centrocampista guineano potrebbe arrivare a Roma in seguito all’infortunio di Georginio Wijnaldum che terrà l’olandese lontano dei campi per diversi mesi, costringendo Tiago Pinto e i suoi a correre ai ripari. Vicino anche al Napoli prima dell’arrivo di Tanguy Ndombele, su Camara era forte anche il Monza di Adriano Galliani, che aveva messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza.

Mady Camara (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

Ora, dopo la frattura della tibia di Wijnaldum, il centrocampista dell’Olympiakos è il primo nome sul taccuino della dirigenza giallorossa per quanto riguarda la mediana. Nelle ultime ore la Roma si è inserita, e punta a chiudere con un prestito con diritto di riscatto, forte della volontà del giocatore che avrebbe dato priorità assoluta ai giallorossi.

Michele Larosa