Juve Stabia, Colucci: “Devo ringraziare Spalletti. Credo lo faranno i nuovi acquisti del Napoli”

Leonardo Colucci, allenatore della Juve Stabia, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” nel post-partita dell’amichevole tra Napoli e Juve Stabia.

L’allenatore ha parlato della prestazione dei propri giocatori e poi espresso un proprio parere sul Napoli di Spalletti.

Colucci allenatore Juve Stabia

Di seguito le sue parole:

Sulla Juve Stabia: “I miei ragazzi hanno fatto una gara ordinata e sono contento. Dobbiamo ringraziare il presidente per gli sforzi. Abbiamo fatto una squadra di giovani e non per provare a toglierci delle soddisfazioni. Affrontare il Napoli è stato un motivo d’orgoglio. Spero che gli azzurri facciano un grande campionato”.

Su Spalletti: “Sta facendo un gran lavoro insieme al suo staff. La squadra ha una propria identità ben precisa e lavora sui principi. Il Napoli ha una squadra organizzata e con qualità. Ringrazio Luciano per i complimenti”.

Sulla rosa del Napoli: “Di solito quando si perdono dei senatori è difficile. Poi il mercato fatto da parte del club è stato attento ed oculato. Presi i calciatori giusti al posto giusto e credo che faranno divertire il Maradona”.