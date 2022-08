Futuro Meret: permanenza al Napoli o addio? Lo scenario più concreto

È ancora un rebus da sciogliere quello relativo alla porta del Napoli. Gli azzurri stanno rivolgendo tutti i loro sforzi infatti per chiudere la trattativa relativa all’arrivo di Keylor Navas. L’arrivo del costaricano renderebbe però tutto da definire il futuro di Alex Meret.

Il portiere friulano ha giocato da titolare le prime due partite del campionato ma non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nella prossima estate. Insomma, la società azzurra non sembra per nulla decisa a puntare su di lui al momento e l’arrivo di Navas renderebbe possibile un suo addio.

Foto: Getty Images- Meret

Nessun club su Meret, quale futuro per lui?

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela però un dettaglio che complica ulteriormente la situazione: al momento, non sembra esserci nessun club alla finestra per Meret. In Italia, infatti, tutti i club precedentemente interessati a lui si sono fatti da parte: lo Spezia ha preso Dragowski, l’Empoli alla fine ha tenuto Vicario mentre invece il Torino non dovrebbe rinnovare il tandem visto nella scorsa stagione composto da Milinkovic e Berisha.

All’estero, d’altronde, si è mosso poco. Con una settimana alla fine del mercato, diventa a questo punto davvero difficile trovare un club disposto ad acquistarlo. Il rischio concreto è perciò quello di vederlo ancora al Napoli con un ruolo molto marginale, con l’arrivo di Navas che rischierebbe di ridurre al minimo il suo spazio vista la contemporanea presenza anche di Salvatore Sirigu.