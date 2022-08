Amichevoli Napoli, arriva l’annuncio di Alvino: “Accadrà in questa stagione”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è stato il commentatore designato per la gara amichevole del Napoli contro la Juve Stabia.

Napoli-Juve Stabia, esultanza gol Zerbin

Al termine del match, Alvin0 è intervenuto ai microfoni di SpazioNapoli durante la diretta su Facebook, svelando un importante retroscena e commentando poi la prestazione del Napoli.

Di seguito le sue parole:

Sul Napoli: “Il Napoli è in linea con quello che è l’inizio di stagione. Mi ha meravigliato Ndombele per la voglia di mettersi in gioco, non solo per il gol”.

Ndombele, Simeone

Sui giovani: “È troppo facile dire Zerbin, il gol strappa l’occhio. Credo che sia il calciatore che è cresciuto di più anche rispetto a Gaetano e Zanoli, il Napoli fa bene a tenerselo. Mi sono piaciuti i giovani, per la spigliatezza con la quale hanno giocato, senza paura. Ho visto un gruppo sfrontato e spigliato.

Sull’atmosfera e poi svela un importante retroscena: “Credo che l’atmosfera sia il vero dato da sottolineare, anche il tifo dei tifosi della Juve Stabia è stato bello. Il Napoli ha fatto sapere che non sarà l’unica amichevole che si giocherà a Fuorigrotta contro squadre campane. Ovviamente bisognerà guardare il calendario ma lo spazio sarà trovato, servono queste partite, servono queste serate. Speriamo che questo momento di entusiasmo possa durare soprattutto dinanzi alle prime difficoltà, dovremmo dimostrare, in caso di difficoltà, di volere solo il bene del Napoli”.