Ultime notizie Napoli, report allenamento: la notizia su Raspadori!

Il Napoli è partito forte in questo avvio di stagione. Gli azzurri hanno surclassato il Verona allo Stadio Bentegodi e ha schiantato il Monza allo Stadio Maradona per 4-0. I ragazzi di Luciano Spalletti sono ora al lavoro a Castel Volturno per preparare la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina.

Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report allenamento della seduta odierna svolta all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri continuano a preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina.

Napoli Report Allenamento

Di seguito il comunicato:

Dopo il successo sul Monza, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domenica alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto esercitazione di possesso palla e partita con porticine. La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono scesi in campo domenica hanno svolto lavoro di potenza aerobica mentre gli altri uomini della rosa ha effettuato un circuito di forza con tiri in porta. Demme terapie.

Prima seduta in gruppo per Raspadori.

FONTE: SSC NAPOLI