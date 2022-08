Lutto nel mondo del teatro: è morto Gino Cogliandro

Gino Cogliandro, storico membro del trio comico napoletano Trettrè, è scomparso oggi all’età di 72 anni. A riportare la notizia è il quotidiano partenopeo “Il Mattino“.

Il trio comico divenne celebre a cavallo degli anni ottanta e novanta grazie alla partecipazione al programma “Drive In“. In origine, i Trettrè, mossero i primi passi nel 1975 con il nome di Rottambuli e con una formazione che prevedeva Mirko Setaro, Edoardo Romano e Peppe Vessicchio proprio al posto di Cogliandro.

Gino Cogliandro Scomparsa

Quando Vessicchio abbandonò il trio, per indirizzarsi verso la carriera musicale, subentrò Gino Cogliandro.

Vessicchio, prima di staccarsi dal trio, rinominò il gruppo i Trettrè che si dimostrarono attivi soprattutto nell’ambito dell’avanspettacolo e dei locali notturni fino alla fine degli anni settanta. Con l’ingresso di Cogliandro, il trio arrivò alla ribalta della scena cabarettistica nazionale, fino al farsi ingaggiare in diversi programmi televisivi tra cui “Il Barattolo“, “Il ponte sulla Manica” e “Lo Scatolone“.

A partire dal 1983, i Trettrè entrarono a far parte del cast del programma “Drive In“, diventandone una presenza quasi in pianta stabile. In quel periodo, affiancarono anche Paolo Villaggio in diversi programmi come “Un fantastico tragico venerdì” e “Che piacere averti qui“.

Grazie alle numerose presenze televisive, raggiunsero una notevole fama presso il pubblico del piccolo schermo.