Attenti a quei due: Napoli sogna con Kvara e Osi

È solo la seconda giornata di Serie A TIM, ma l’umore dei tifosi del Napoli è drasticamente cambiato rispetto anche solo a dieci giorni fa. L’ambiente è passato dai dubbi sulla permanenza della squadra nei primi sette posti che vogliono dire Europa a “se arriva Navas vinciamo lo Scudetto”.

Facile dire che c’è bisogno di equilibrio nei giudizi su questa squadra che è ancora tutta in costruzione, come sottolineato da Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia del debutto al Maradona. Con questi due ragazzi terribili davanti però è normale che ogni tifoso del Napoli sia al settimo cielo.

Kvaratskhelia gol Napoli Monza, by Getty Images

Tre gol nelle prime due partite con la maglia del Napoli per Khvicha Kvaratskhelia: nessuno come lui da quando viene registrato questo dato. Il georgiano ha già mostrato un ampio spettro del suo repertorio: dribbling ubriacanti e tiraggiro contro il Monza, persino un colpo di testa contro il Verona.

Osimhen gol Napoli Monza, by Getty Images

Osimhen invece ormai non è più una sorpresa per i tifosi del Napoli, ma la sensazione è che l’intesa con Kvaratskhelia sia già magica. Non sono, almeno per ora, la coppia d’attacco più forte del campionato, ma per caratteristiche fisiche e tecniche sicuramente la coppia è più affine rispetto a quella formata con Insigne lo scorso anno.

Per capire dove potranno arrivare Kvaratskhelia, Osimhen e di conseguenza il Napoli, non resta che aspettare. Nel frattempo attenti a quei due.