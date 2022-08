Kvaratskhelia è già nella storia del Napoli: il record

È ancora presto, prestissimo. Khvicha Kvaratskhelia ha giocato solo due partite ufficiali con la maglia del Napoli. C’è da tenere i piedi per terra e non farsi sopraffare dalle emozioni, ma con un calciatore del genere non è facile.

Tralasciando le giocate da strabuzzare gli occhi che il georgiano ha regalato contro Hellas Verona e Monza, c’è un dato che certifica, già, l’ingresso di Kvara nella storia del Napoli.

Kvaratskhelia gol Napoli Monza, by Getty Images

Se è vero che Kvaratskhelia ha segnato in entrambe le prime uscite in maglia azzurra, come Cavani, Callejon e Tonelli, è anche vero che nessun nuovo acquisto azzurro aveva segnato tre gol nelle prime due partite con la maglia del Napoli in Serie A, da quando viene preso in considerazione questo dato.

Sia Callejon che Cavani avrebbero poi fatto gol anche nella terza uscita in maglia azzurra e per questo nel mirino del fuoriclasse georgiano c’è già la Fiorentina, per far impazzire definitivamente tutti i tifosi azzurri.

L’eredità raccolta da Kvaratskhelia non era semplice, visto che prende il posto dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Come dimostrato dal tiraggiro contro il Monza però, la sensazione è che la fascia sinistra sia in ottime mani, anzi, in ottimi piedi.