COLDPLAY NAPOLI – I Coldplay, famosissima band britannica, a breve annunceranno le date del loro prossimo tour mondiale. Tra le possibili tappe ci potrebbe essere anche lo Stadio Maradona di Napoli.

I Coldplay, infatti, potrebbero aver scelto Napoli come una delle due tappe mondiali del loro prossimo tour. Gli indizi non mancano e arrivano direttamente dal quartetto musicale.

La storia dei Coldplay

I quattro musicisti si conoscono alla University College di Londra e, nel 1997, decidono di fondare la band che diventerà un fenomeno globale. La fama arriverà nel 2000 grazie al singolo “Yellow” tratto dal loro album d’esordio “Parachutes“. Tra i singoli che hanno accompagnato la colonna sonora delle vite di milioni di persone nel mondo troviamo certamente canzoni come “Viva la Vida“, “A Sky full of Stars” e “Paradise“.

Coldplay Napoli

Coldplay Napoli Tour 2023

Come detto in precedenza, ci sono diversi indizi che fanno pensare allo Stadio Maradona come teatro di una delle tappe italiane della band. Nell’ultimo video musicale pubblicato dai Coldplay, ovvero quello di “Humankind“, brano estratto dall’ultimo album “Music of the Spheres“, erano comparsi i nomi di dieci città europee da decifrare: tra queste, a quanto pare, sono presenti quelli di Milano e Napoli. Ospitare una delle band più seguite a livello mondiale, potrebbe essere un’occasione unica per la città: il sogno di vedere i Coldplay a Napoli sembra essere realtà.

I fan del gruppo musicale si sono subito scatenati alla ricerca di conferme sui vari social network. L’ultima volta che i Coldplay si sono esibiti in Italia risale al 2016, quando Chris Martin (frontman) e compagni hanno suonato per due sere consecutive in uno Stadio San Siro completamente sold out.

Annuncio in arrivo, ma bisogna ancora attendere

I fan dovranno ancora pazientare un po’ per avere delle certezze riguardo il prossimo tour. Prossimamente, infatti, verranno annunciate le date del Tour 2023 e se dovesse essere confermata la data allo Stadio Maradona, i Coldplay potrebbero arrivare a Napoli la prossima estate. L’attesa sta logorando tutti i fan napoletani (e non), vogliosi di poter assistere “a casa loro” agli show della band inglese.