La frecciata di Bargiggia: che paragone tra Kvaratskhelia e Di Maria!

L’esperto di mercato Paolo Bargiggia non è sempre stato gentile parlando di Napoli. Ben più di qualche volta il giornalista si è reso protagonista di uscite poco simpatiche nei confronti degli azzurri o della sua tifoseria.

Stavolta però sui social ci ha tenuto ad elogiare l’operato di De Laurentiis, di Giuntoli e di tutta la dirigenza partenopea, lanciando invece una frecciatina abbastanza palese alla Juventus.

Di seguito il messaggio del giornalista pubblicato sul proprio profilo Twitter:

Napoli’s Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia celebrates after scoring during the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli on August 15, 2022 at the Bentegodi stadium in Verona. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“Chi sa fare mercato e chi no: la Juventus prende Di Maria per un anno, anni 34 e lo paga 7.5 milioni netti all’anno, che diventano circa 12 lordi con il Decreto Crescita. Il Napoli prende un fenomeno come Kvaratskhelia, anni 21, a 9 milioni di euro più 2 di bonus e gli dà 1.2 milioni netti di ingaggio. Dov’è l’errore? A Torino belli!”

Il paragone è chiaro, il Napoli ha fatto un investimento su un giovane futuribile, spendendo decisamente meno. La Juventus prende per un solo anno un fuoriclasse come Di Maria che però è già molti in là con gli anni e lo paga una cifra spropositata.