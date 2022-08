Giuntoli: “Fabian non è convocato perché è sul mercato” poi la rivelazione su Keylor Navas

Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo per la seconda partita di questa Serie A. Gli azzurri affronteranno il Monza allo Stadio Maradona per il debutto in casa in questa stagione.

Nel pre partita, Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il d.s. del Napoli ha parlato del mercato in entrata e in uscita, analizzando le situazione relative a Raspadori, Fabiàn Ruiz e Keylor Navas.

Fabian Ruiz Napoli (Getty Images)

DI seguito le sue parole a DAZN:

Suo punto di vista su Raspadori? “La trattativa è stata lunga, ma abbiamo trovato la quadra grazie anche al presidente che è stato generoso e ha permesso di chiudere l’affare. Dal punto di vista tecnico può dare alternativa a Spalletti sul modulo. Ora possiamo passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1”.

Fabiàn e Navas? “Fabian non c’è perchè è sul mercato e vogliamo giocatori che pensano solo al Napoli e non al mercato. Per lui c’è un interessamento del PSG. Per quanto riguarda il resto siamo ancora molto distanti. Dobbiamo pensare ai portieri che abbiamo che sono forti. Se parte Fabian siamo coperti”.