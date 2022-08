Home » News Calcio Napoli » Tanta attesa per la prima in casa: dato sorprendente per l’esordio con il Monza

L’entusiasmo cresce in casa Napoli, dopo il successo all’esordio in casa del Verona, c’è trepidante attesa per la prima al Maradona della squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri ospitano il Monza domenica alle 18:30 e secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, per la sfida sono attese circa 40mila persone, dato confortante e soprattutto inaspettato dopo l’ufficialità dei prezzi dei biglietti.

Non era stata calorosa la risposta del pubblico partenopeo nei primi giorni di prevendita dei biglietti. I prezzi a confronto con la prima di campionato della stagione precedente erano più alti e qualche tifoso era sembrato scettico. Come riferito dal quotidiano, anche il flusso degli abbonamenti non ha portato numeri entusiasmanti, adesso però la situazione è diventata decisamente più interessante. È successo tutto tra martedì e mercoledì dopo la vittoria contro il Verona e con i rumors poi diventati conferme di Ndombele e Raspadori. In città è esploso l’entusiasmo e in poco tempo sono andati a ruba gli anelli superiori di Curve e Distinti.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Trepidante attesa per la gente che non vede l’ora di conoscere il nuovo Napoli della stagione 2022-2023. Nonostante qualche illustre addio, l’entusiasmo si sta riaccendendo ed il calore del pubblico è da sempre un’arma fondamentale per gli azzurri.