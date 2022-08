Non solo la Liga, due club di Serie A vogliono il centrocampista del Napoli

Dopo gli ultimi colpi conclusi, il Napoli potrebbe lasciar partire qualche altro calciatore per sfoltire ancor di più la rosa. Tra i nomi dei possibili partenti c’è anche quello di Diego Demme, il centrocampista azzurro non è certo di un buon minutaggio per la prossima stagione ed è per questo che potrebbe fare le valigie e lasciare Napoli.

Napoli Demme Fiorentina (Getty Images)

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Demme sarebbe un sogno di Gennaro Gattuso, l’ex allenatore oggi guida il Valencia e dopo il mancato colpo Politano spera di poter portare il 4 azzurro in Spagna. Oltre alla squadra allenata da Gattuso però ci sono altri due club di Serie A interessati a Demme, si tratta di Bologna e Torino. Gli emiliani a centrocampo cercano un rinforzo, nell’ultima sessione di mercato hanno perso Svanberg, dall’altra parte la squadra di Juric si priverà molto probabilmente di Lukic e dopo l’addio di Mandragora c’è da attendersi un colpo in quella zona del campo.

Questo il tweet di Pedullà sul possibile futuro di Demme:

“Gattuso spera ancora Demme, sul centrocampista ci sono anche Bologna e Torino”