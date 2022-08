Saltato l’accordo per Mazzarri: il motivo

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, Walter Mazzarri rischia di rimanere ancora senza panchina.

L’ex tecnico di Napoli, Inter, Sampdoria e Torino tra le altre era molto vicino all’accordo con il Marocco per diventare il commissario tecnico della nazionale nordafricana.

Accordo che però sarebbe saltato a causa di alcuni dettagli nelle ultime fasi della trattativa tra il tecnico toscano e la Federazione marocchina.

Cagliari esonero Mazzarri (Getty Images)

Dal Marocco infatti sembrerebbe non abbiano accettato i collaboratori tecnici scelti da Mazzarri per formare il proprio staff.

Al momento non è ancora chiaro se la situazione sia arrivata ad uno strappo definitivo oppure se con la modifica di qualche collaboratore si possa ricucire la situazione e si possa arrivare all’accordo.

Nel caso in cui Mazzarri dovesse riuscire a trovare l’accordo definitivo con il Marocco, l’ex tecnico del Napoli si troverebbe a fare il ct ai Mondiali del Qatar. Sarebbe dunque un occasione unica per un’allenatore che, nonostante gli ottimi risultati ottenuti in carriera con il Napoli e non solo, si trova al momento senza nessuna panchina.