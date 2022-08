Fabian Ruiz al PSG: cosa manca per chiudere l’affare

Non convocato contro il Verona, assente anche nella sfida interna con il Monza, Fabian Ruiz è ormai ai margini del Napoli ed attende solo di definire il suo passaggio al PSG. Il centrocampista spagnolo non è ancora un nuovo giocatore del Paris semplicemente perché i parigini devono liberare spazio nell’attuale rosa a loro disposizione.

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, tra Napoli e PSG c’è l’ok per il passaggio dello spagnolo ai piedi della Tour Eiffel, da risolvere però ci sono due piccoli problemi. Il primo è legato alla richiesta economica del Napoli, gli azzurri inizialmente chiedevano una cifra pari a 30 milioni di euro, cifra che però il PSG non è intenzionato a sborsare ma tra le due parti c’è la base per trovare l’accordo economico. Il problema principale in casa PSG è che per chiudere Fabian Ruiz c’è bisogno di cedere qualche calciatore, tra questi Paredes, il centrocampista è nel mirino della Juventus e può essere la chiave per l’arrivo di Fabian a Parigi.