Gli chiedono di Meret: risposta criptica di Spalletti

Luciano Spalletti ha parlato davanti ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza di Galliani e Berlusconi, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il tecnico ha risposto a più questioni in conferenza stampa: ecco le sue parole circa i portieri e più precisamente Alex Meret.

Alex Meret

“Meret? Noi dobbiamo avere due portieri forti e in questo momento li abbiamo, ma sono situazioni che possono svilupparsi. Dei discorsi sono stati fatti e andremo a valutare cosa accadrà, ma io non voglio sapere queste cose, non riguarda me. Io alleno quelli che ho disponibili al campo di allenamento, non mi interessa sapere altro”.

Una risposta alquanto criptica quella di Spalletti che non prende una posizione netta sulla situazione portieri. La trattativa per portare Keylor Navas è ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe arrivare l’accelerata nel corso della prossima settimana.

Intanto, il portiere costaricano non è stato convocato dal PSG per la gara di domani contro il Lille, a causa di un problema lombare riscontrato nell’allenamento di oggi. Infortunio o indizio di mercato?

