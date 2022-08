Colpo da sogno per il Lecce, arriva dal Barcellona: affronterà il Napoli!

Il Lecce è molto vicino a Samuel Umtiti. Confermate le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. I giallorossi stanno per piazzare il colpo, con il difensore centrale del Barcellona che è a un passo dal trasferirsi in Salento.

Il centrale difensivo classe ’93, campione del mondo con la nazionale francese nel 2018, ha un contratto con i catalani fino al 30 giugno 2026 (rinnovato nello scorso gennaio). Il club blaugrana lo cederebbe in prestito volentieri per alleggerire il tetto ingaggi.

SYDNEY, AUSTRALIA – MAY 25: Rhyan Grant of the All Stars is challenged by Samuel Umtiti of FC Barcelona during the match between FC Barcelona and the A-League All Stars at Accor Stadium on May 25, 2022 in Sydney, Australia. (Photo by Matt King/Getty Images)

Colpo importante per la squadra di Baroni, che potrebbe avere a disposizione un calciatore di caratura internazionale già per la gara del 31 agosto contro il Napoli, valida per la quarta giornata di Serie A. Umtiti, arrivato al Barca nel 2016, ha collezionato 134 presenze e 2 gol. In carriera ha vinto dieci trofei tra nazionale e club.

A riferire il tutto è il noto giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Mancano ancora da definire gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca sembra davvero vicina. E così Umtiti, dopo tante stagioni sfortunate a causa degli infortuni, proverà a rilanciarsi in Serie A.

FERNANDO GRAZIANO