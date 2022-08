Home » News Calcio Napoli » Operazione in uscita del Napoli: l’attaccante giocherà in Serie C

Il Foggia è molto vicino a Eugenio D’Ursi. I rossoneri stanno per piazzare il colpo, con l’attaccante di proprietà del Napoli che è a un passo dal trasferirsi in Puglia.

Il calciatore classe 1995, nato a Napoli, ha un contratto con i partenopei fino al 30 giugno 2023. Il club partenopeo lo cede con la formula del prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione. In questo caso, il giocatore dovrà prima rinnovare con il Napoli e poi sarà ceduto in prestito.

Eugenio D’Ursi

Come riportato dalla redazione di TUTTOC, l’attaccante napoletano riapproda nuovamente in Serie C dopo le esperienze, tra le altre, con Pescara, Bari e Catanzaro. In carriera ha già collezionato la bellezza di 234 presenze tra Serie C e Coppa Italia, e realizzando ben 52 reti.

Il Foggia è riuscito a chiudere in fretta l’affare per assicurarsi l’attaccante, che sta sostenendo in queste ore le visite mediche per poi recarsi in sede a firmare il contratto che lo legherà alla società rossonera.

Vero blitz della dirigenza rossonera che strappa il “sì” di uno dei giocatori più ambiti della categoria, soprattutto da Catanzaro e Pescara che lo avevano messo in cima ai desideri del mercato.

FERNANDO GRAZIANO