UFFICIALE – Ndombele è un nuovo calciatore del Napoli – FOTO

Tanguy Ndombele è un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista francese ex Tottenham si unisce al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart per poi viaggiare verso il capoluogo campano, dove oggi ha incontrato per la prima volta Luciano Spalletti e i suoi nuovi compagni di squadra.

È arrivato anche il canonico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis ma l’ufficialità è arrivata già qualche minuto prima, dal sito ufficiale della Lega Serie A. Il contratto di Ndombele è stato appena depositato in Lega Calcio e da oggi è iniziata ufficialmente la sua avventura in azzurro.

Ndombele è del Napoli: le cifre dell’operazione

Il Napoli pagherà 500mila euro e 500mila euro di bonus per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 32,5 milioni di euro. I due club in questa stagione si divideranno l’ingaggio del centrocampista francese. A breve sarà il turno di Giacomo Raspadori: l’attaccante ha svolto anche lui le visite mediche nella giornata di ieri.