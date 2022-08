Home » News Calcio Napoli » Possibilità di Meret al Torino? Juric non ha dubbi: la risposta in conferenza

Il nome di Alex Meret, nelle ultime settimane che vedono il futuro del giovane calciatore lontano dalla maglia azzurra, era stato accostato al Torino. Alla vigilia della partita tra Torino e Lazio, che andrà in scena domani alle 18:30, Juric ha tenuto la consueta conferenza stampa in cui ha parlato anche di alcuni scenari di mercato, in cui rientra la situazione portieri.

FOTO: Getty Images, Juric

Di seguito quanto detto dall’allenatore in merito:

“Negli ultimi 10 giorni abbiamo accelerato sul mercato, sono arrivati giocatori che ci mancavano ma ci manca ancora qualcosa. Serve un giocatore di forza in mezzo al campo perché in certe situazioni serve più fisicità. Poi vediamo come vanno le cose. Ora stiamo facendo quello che nei miei pensieri dovevamo fare. In difesa adesso siamo cinque, sulle fasce siamo a posto, dobbiamo vedere se in attacco possiamo inserire qualcun altro, in avanti bisogna avere più soluzioni. Portiere? Siamo a posto così“.

Secondo le parole dell’allenatore del Torino, quindi, la squadra non ha più necessità di un portiere e sfuma lo scenario di Meret.