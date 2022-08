Svolta nel futuro di Demme: succederà settimana prossima

Con l’arrivo di Raspadori e Ndombele, il Napoli conclude altre due operazioni centrali di calciomercato per definire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Non sembra concludersi qui, però, l’operato del ds Cristiano Giuntoli che è ancora a lavoro per ultimare altre trattative, sia in entrata che in uscita.

Demme-Napoli: la situazione

L’edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla situazione di Diego Demme. Il centrocampista del Napoli pare che non sia sicuro di restare in maglia azzurra, avendo ricevuto apprezzamenti sia dall’Italia che dall’estero, secondo quanto detto dal suo agente a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il quotidiano riporta che uno scioglimento per quanto riguarda la definizione del futuro di Demme ci sarà nel corso della prossima settimana. È infatti previsto un meeting tra l’entourage del calciatore e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in cui le parti si confronteranno sulle offerte ricevute da Demme e sull’impiego che il centrocampista potrebbe avere nel corso della stagione. L’esigenza del calciatore, infatti, è quella di essere al centro del progetto di Luciano Spalletti e di fare presenze in campo per aiutare il Napoli.