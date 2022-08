Ndombele-Raspadori, Spalletti può farlo contro il Monza

Secondo quanto riferito dal portale online Gazzetta.it, Luciano Spalletti potrà contare fin da subito sui nuovi acquisti Ndombele e Raspadori. Oltre a Simeone, annunciato oggi e che ha preso anche parte all’allenamento odierno, contro il Monza dovrebbero essere a disposizione del tecnico azzurro anche gli ultimi due arrivi in azzurro. Bisogna ovviamente attendere la deposizione del contratto e di conseguenza l’ufficialità dei nuovi innesti.

Ndombele ha svolto le visite mediche alle 17:30 a Villa Stuart, subito dopo il centrocampista è arrivato anche Giacomo Raspadori. I due nuovi acquisti si recheranno poi entrambi al Konami Training Center e prenderanno fin da subito parte agli allenamenti di Spalletti. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma considerando che il grosso è stato fatto, i tempi sono brevissimi ed ecco perché il tecnico toscano potrà contare su Ndombele e Raspadori già nella gara di campionato contro il Monza in programma domenica alle 18:30 al Maradona.

Manca la ciliegina sulla torta per il calciomercato azzurro, questa porta il nome di Keylor Navas. Dopo aver chiuso probabilmente tutti i colpi in entrata per quanto riguarda centrocampo e attacco, si attende di conoscere quale sarà la mossa del Napoli per portare all’ombra del Vesuvio il portiere del PSG.