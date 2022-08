Calciomercato Napoli, tutte le cifre: risparmio super sul monte ingaggi

Il calciomercato del Napoli aveva, sin dall’inizio, un obiettivo dichiarato: abbassare il monte ingaggi. Negli ultimi anni, infatti, De Laurentiis aveva oltrepassato quota 100 milioni di euro per quanto riguarda gli stipendi netti dei giocatori e le perdite dovute al Covid-19 aveva portato il bilancio in rosso.

Mercato Napoli Giuntoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Napoli, le cifre del calciomercato: risparmio netto

Per attuare questa riduzione, il Napoli ha adottato una politica finanziaria ben precisa: I nuovi contratti non supereranno la soglia dei 3 milioni di euro all’anno. L’unica eccezione era stata fatta per Koulibaly, ma il centrale senegalese aveva già scelto il Chelsea. Questa politica, ha portato gli azzurri a doversi privare di giocatori importanti, come Insigne, Mertens e Ospina che però Giuntoli sta provando a sostituire adeguatamente.

Il d.s. azzurro sta portando a termine un mercato oculato, investendo su profili che rientrano nei parametri societari. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, analizza il mercato azzurro proprio dal punto di vista dell’esborso economico; da subito si evince come il risparmio sia evidente.

Di seguito quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport:

“De Laurentiis sta portando avanti il suo progetto e al di là di romanticismo e nostalgie –

che non appartengono al personaggio. Prendere Raspadori al posto di Mertens è operazione

lungimirante e anche tecnicamente coerente. I 10 milioni spesi per Kvaratskhelia stanno già

emergendo come un affarone. Se poi si tirano le somme sono stati sostituiti 8 giocatori con un saldo sui cartellini di -38,5 milioni di euro (che scendono a 13,5 visto che Raspadori oggi costa solo 5 milioni a bilancio).E sul piano del monte ingaggi c’è un taglio netto di oltre 20 milioni, che diventano 30 se valutiamo che nell’estate scorsa c’era anche Manolas. I conti tornano. Obiettivi raggiunti. Ora la parola al campo, ma i presupposti sono più che interessanti”.