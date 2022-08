Napoli-Monza, scelto l’arbitro, al VAR Irrati: tutte le designazioni di giornata

Dopo il debutto stagionale contro il Verona nella partita vinta per 5-2, il Napoli dovrà affrontare il Monza alla seconda giornata. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 21 alle ore 18:30, con la squadra allenata da Luciano Spalletti che proverà a rimanere a punteggio pieno in campionato con la seconda vittoria consecutiva.

Nel frattempo, visto che gli anticipi della giornata si avvicinano, sono state anche rese pubbliche le designazioni complete per i vari match: al Napoli toccherà l’arbitro Fourneau, con gli assistenti Massara e Sechi. Il quarto uomo sarà Rutella, con Irrati e Paterna al VAR.

(Getty Images)

Serie A: le designazioni della seconda giornata

Torino – Lazio sabato ore 18.30

Arbitro: Piccinini

Tolfo – Capaldo

Iv: Marinelli

Var: Di Paolo

Avar: Longo S.

Udinese – Salernitana sabato ore 18.30

Arbitro: Aureliano

Bindoni – Imperiale

Iv: Perenzoni

Var: Nasca

Avar: Paganessi

Inter – Spezia sabato ore 20.45

Arbitro: Ghersini

Di Iorio – Raspollini

Iv: Santoro

Var: Marini

Avar: Guida

Sassuolo – Lecce sabato ore 20.45

Arbitro: Colombo

Rossi M. – Marchi

Iv: Miele G.

Var: Paterna

Avar: Irrati

Empoli – Fiorentina domenica ore 18.30

Arbitro: Marchetti

Mokhtar – Trinchieri

Iv: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Passeri

Atalanta – Milan domenica ore 20.45

Arbitro: Maresca

Baccini – Prenna

Iv: Sozza

Var: Valeri

Avar: Costanzo

Bologna – Verona domenica ore 20.45

Arbitro: Marcenaro

Cipressa – Scatragli

Iv: Gualtieri m.

Var: Guida

Avar: Marini

Roma – Cremonese lunedì ore 18.30

Arbitro: Massimi

Meli – Peretti

Iv: Ayroldi

Var: Fabbri

Avar: Muto

Sampdoria – Juventus lunedì ore 20.45

Arbitro: Abisso

Palermo – Zingarelli

Iv: Cosso

Var: Banti

Avar: Lo Cicero

Alessio Landolfi