La denuncia: “Neppure un fiore, il Napoli ha dimenticato Garella”

Claudio Garella, ex storico portiere di Napoli e Verona, è deceduto da pochi giorni proprio a ridosso della prima partita di campionato tra Verona e Napoli.

Non sono mancate in questi giorni le commemorazioni per l’ex portiere, molti personaggi vicini al mondo del calcio hanno voluto lasciare un proprio messaggio per ricordare con affetto l’ex giocatore.

VERONA, ITALY – AUGUST 15: The 2 teams stand for a minutes silence in memory of former player Claudio Garella during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, . (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Una delle iniziative più belle è stata sicuramente quella del Verona: gli scaligeri, in occasione della sfida contro gli azzurri, hanno fatto indossare al proprio portiere una maglia con i colori uguali a quelli indossati da Garella, oltre ad una scritta di saluto stampata sulla maglia di tutti i giocatori e il consueto lutto al braccio.

Prima del match, le due compagini hanno tenuto un minuto di silenzio in ricordo dello storico portiere il quale, è riuscito a vincere uno scudetto con entrambe le maglie.

Tuttavia, non mancano le polemiche, difatti, pare che al funerale dell’ex portiere dei partenopei non sia stato riposto né un mazzo di fiori né un piccolo gagliardetto da parte del Napoli o della Federcalcio.

Una notizia che fa comunque scalpore considerata l’importanza che ha avuto Garella nel primo storico scudetto dei partenopei.