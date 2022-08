Home » News Calcio Napoli » Napoli straripante a Verona: è successo per la prima volta nella storia azzurra!

Il Napoli, nella giornata di ieri, ha debuttato contro il Verona allo Stadio Bentegodi. La prima sfida degli azzurri nella nuova Serie A è stata un monologo azzurro.

La squadra di Spalletti, dopo una prima mezz’ora di assestamento e la rete del vantaggio scaligero firmata da Kevin Lasagna, ha trovato la via del gol con Kvaratskhelia e Osimhen nel primo tempo per ribaltare il risultato.

VERONA, ITALY – AUGUST 15: Victor Osimhen of Napoli celebrates with Giovanni Di Lorenzo after scoring their team’s second goal during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, . (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’approccio nella seconda frazione di gioco non è stato dei migliori ed è arrivato il gol del pareggio dei gialloblu con Henry. Da quel momento il Napoli ha cambiato definitivamente marcia, è passato in vantaggio con Zielinski e non si è più voltato indietro. Le reti di Lobotka e Politano hanno sugellato una prestazione sontuosa degli uomini di Spalletti che rispondono così alle critiche degli ultimi mesi.

Il Napoli ne fa 5 contro il Verona: il dato è storico

Le cinque reti rifilate al Verona sono un unicum nella storia azzurra. Secondo quanto riportato dal portale statistico Opta, il Napoli per la prima volta ha segnato più di 4 reti al debutto in Serie A.

Un ulteriore stimolo per gli azzurri che ora possono pensare al futuro della stagione con più serenità e forse riavvicinare i tifosi alla squadra.