Terremoto Verona dopo la sconfitta con il Napoli: la situazione

La prima giornata di questa nuova Serie A è ormai andata in archivio. Il Napoli ha vinto meritatamente contro il Verona al Bentegodi per 2-5 e ha portato a casa i primi tre punti della stagione.

Se in casa Napoli la vittoria può portare un po’ di serenità che è mancata in questi mesi, non si può dire lo stesso per gli scaligeri.

Gabriele Cioffi Hellas Verona

I gialloblu sono un cantiere aperto e mancano ancora diversi rinforzi dal mercato, ma l’avvio di stagione è stato pessimo. Il Verona, prima, è stato eliminato in Coppa Italia dal Bari di Luigi De Laurentiis e poi è crollato sotto i colpi del Napoli all’esordio in Serie A.

Al momento, quello che manca alla squadra di Cioffi, pare essere la solidità difensiva. Nelle prime due uscite stagionali, i veneti hanno subito 4 gol dal Bari e 5 dal Napoli.

Il tecnico dei gialloblu, Gabriele Cioffi, deve assolutamente mettere mano al reparto difensivo, ma questo potrebbe non bastare per restare sulla panchina dal Verona.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, circolano già i nomi dei possibili sostituti. Secondo il portale online, in pole position ci sarebbero Davide Ballardini che ha già lavorato con il d.s. Marroccu e Aurelio Andreazzoli. La sensazione è che le prossime due partite potrebbero risultare decisive per il futuro di Cioffi sulla panchina scaligera.