Calciomercato Napoli, si allontana un obiettivo: può restare in Serie A!

Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Fabiàn Ruiz in caso di partenza dello spagnolo.

Tra i tanti nomi che si sono susseguiti nel corso delle settimane, c’è stato anche quello di Antonin Barak. Il centrocmpista ceco del Verona è sempre stato nei radar del d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli e per lungo tempo la trattativa sembrava ben impostata.

Barak Napoli

Il Napoli, però, ha virato sul altri obiettivi e infatti è pronto a chiudere per Ndombele dal Tottenham. Barak, dal canto suo, non rimarrà comunque al Verona. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, Barak, però, resterà in Serie A.

Di Marzio afferma come le sue quotazioni sono in rialzo per quanto riguarda la Fiorentina. Un ulteriore indizio di mercato potrebbe essere l’esclusione dall’undici titolare da parte di mister Cioffi, proprio nella sfida al Napoli.

L’allenatore degli scaligeri ha parlato della situazione del centrocampista a fine partita.

DI seguito le parole di Cioffi:

“Quando un giocatore sa di andare via, vedi Simeone, il giocatore va fuori. È questa zona di grigio, dentro-fuori, che paghi”.