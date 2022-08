Nandez si allontana dal Napoli: ecco cosa manca

Continua la caccia sul mercato al centrocampista da parte del Napoli, vista la possibile partenza nei prossimi giorni di Fabian Ruiz in direzione Parigi. Il giocatore più vicino alla squadra azzurra, secondo gli ultimi rumors di mercato, sembrerebbe essere Tanguy Ndombele come successore del calciatore spagnolo.

Ma prima di lui si è cercato di trovare un accordo con Nahitan Nandez, centrocampista in uscita dal Cagliari e da tempo nel mirino azzurro.

Nahitan Nandez Napoli (Getty Images)

Nandez-Napoli: manca ancora l’intesa

Una trattativa che va avanti da diverse settimane, ma con la fumata bianca sempre più lontana. Il problema principale sarebbe l’accordo con il Cagliari per Nandez. Un’intesa che non è mai stata trovata, e che rischia di far saltare definitivamente la trattativa.

Secondo quanto riportato da centotrentuno.com, infatti, il direttore sportivo della società partenopea Giuntoli avrebbe giudicato eccessiva la richiesta economica da parte della società sarda rispetto alle cifre proposte dagli azzurri. E adesso l’unico obiettivo per lo slot vuoto che potrebbe lasciare Fabian Ruiz sembrerebbe essere Ndombele.

Alessio Landolfi