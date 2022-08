Verso Verona-Napoli: le probabili formazioni per oggi alle 18:30

Nel giorno di ferragosto fa il suo esordio in questo nuovo campionato il Napoli di Luciano Spalletti, sicuramente non con la sua rosa definitiva per questa stagione. Il primo valzer verrà ballato dalla squadra azzurra contro il Verona al Bentegodi e si attende di vedere come approccerà alla Serie A questo Napoli rivoluzionato.

Tanti, infatti, sono stati gli addii importanti in casa azzurra, partendo da Insigne e passando per Ospina, Koulibaly e Dries Mertens, ma tanti sono stati anche gli innesti, alcuni dei quali potrebbero partire titolari già da subito. Il ds Cristiano Giuntoli ha portato in maglia azzurra il terzino Olivera, l’esterno Kvaratskhelia, i difensori Ostigard e Kim Min-Jae, il portiere Sirigu e per ultimo l’attaccante Giovanni Simeone.

Nella trasferta a Verona sarà però assente Fabian Ruiz per un problema che lo ha portato nel corso dell’allenamento a svolgere lavoro personalizzato. Ad ogni modo, il futuro del centrocampista spagnolo sembra ormai essere destinato a continuare altrove.

FOTO: Getty Images, Spalletti

Verona-Napoli: le probabili scelte di Spalletti

Non è ancora definitiva la situazione in porta per il Napoli, ma in questa prima gara Spalletti dovrà inevitabilmente affidarsi ad Alex Meret. La difesa a quattro davanti sarà invece composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e da Rrhamani e Kim, per il suo esordio in Serie A, in posizione centrale. 4-3-3 come modulo, che prosegue con Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo ed infine con il tridente d’attacco formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Gli undici probabili di Cioffi per il Verona

L’allenatore del Verona, invece, con alta probabilità scenderà in campo con un 3-4-1-2, con Montipò tra i pali. A seguire la difesa a tre sarà strutturata con Dawidowicz, Gunter e Magnani. A centrocampo verranno schierati Faraoni, Ilic, Tameze e Lazovic e, alle spalle di Lasagna ed Henry, giocherà Barak.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak; Lasagna, Henry. All. Cioffi