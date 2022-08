Home » News Calcio Napoli » Un tifoso speciale per il Napoli nella gara di Verona: avete visto la storia di Koulibaly?

È terminato il primo match stagionale degli azzurri con una roboante vittoria ai danni del Verona: il Napoli si impone al Bentegodi con il risultato di 2-5.

La squadra di Spalletti non fallisce dunque il primo appuntamento stagionale, in un campo sempre ostico come quello di Verona i partenopei, nonostante le partenze di molti giocatori importanti, portano a casa i tre punti.

Proprio uno degli ex, Kalidou Koulibaly partito questa estate direzione Chelsea, ha postato sui propri profili social una storia Instagram mentre guarda la partita del Napoli.

Storia Koulibaly

Un amore quello tra il Napoli e il difensore senegalese che continua nonostante il cambio di maglia.

Anche oltreoceano, un altro ex del Napoli, Lorenzo Insigne ha messo una foto della partita del Napoli con la scritta “Forza Napoli Sempre”.

Un legame, dunque, quello tra il Napoli e i suoi ex giocatori che non conosce confini.

Adesso gli azzurri saranno impegnati domenica prossima in casa al Maradona contro il Monza dell’ex Petagna.