Spalletti si sbilancia: “Oggi Lobotka mi ha ricordato un campione del Mondo!”

Il Napoli ha dominato la prima sfida di questo campionato. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno espugnato lo Stadio Bentegodi vincendo con il risultato di 5-2.

Tra le file azzurre, è andato in gol anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è stato uno dei migliori in campo e Luciano Spalletti non ha mancato l’occasione per tessere le lodi del suo giocatore.

Stanislav Lobotka Verona Napoli Gol (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nel post partita, infatti, Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, parlando proprio di Lobotka. Spalletti lo ha paragonato ad uno dei più grandi centrocampisti del calcio come Iniesta.

Di seguito le parole del tecnico di Certaldo:

Lobotka? “Nello stretto Lobo è capace di fare queste rotazioni e queste sterzate, oggi Lobotka sembrava Iniesta. Ha giocato una partita eccezionale, ha portato la squadra ad avere la possibilità di attaccare gli spazi. Con i suoi movimenti ha dato il via a ripartenze incredibili, per non parlare del gol che è di una qualità straordinaria”.