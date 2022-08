Spalletti a sorpresa su Kvara: “L’ho tolto per un problema al muscolo”

Il Napoli non stecca la prima e conquista tre punti per iniziare al meglio la stagione vincendo in casa del Verona per 2-5.

In una trasferta da sempre ostica per i partenopei, gli azzurri danno prova della loro forza annientando un Verona che però, è sembrato un parente lontano della squadra dello scorso anno.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

I partenopei hanno controllato il match sin dal primo minuto, hanno tenuto il pallino del gioco con un buon fraseggio senza rischiare quasi mai la giocata bensì stanando gli scaligeri con pazienza e razionalità.

Tra le note positive di questo Napoli, c’è sicuramente il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autore del primo gol degli azzurri, il giocatore è apparso in una buona condizione fisica e già integrato negli schemi del mister Spalletti.

Proprio il tecnico toscano ha parlato dell’esterno offensivo ai microfoni di Dazn, queste le sue parole:

“Ha fatto vedere in alcuni momenti di andare leggero in alcune situazioni che potevano essere lo sbocco per la nostra squadra. Ha una tecnica sopraffina. L’ho tolto perché ha sentito un muscolo tirare; era emozionato per il debutto. Migliorerà molto”.