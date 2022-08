Scoppia la polemica nel giorno di Verona-Napoli: c’entra Fabian Ruiz

Adesso si inizia veramente a fare sul serio: dopo tre mesi di stop, dopo due ritiri estivi e sei amichevoli, oggi comincia il campionato del Napoli. Alle 18:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, gli azzurri sfideranno l’Hellas per la prima giornata della Serie A 2022/2023. I ragazzi di Spalletti devono provare subito a conquistare i primi tre punti per rispondere a Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina, tutte vittoriose in questo primo turno di campionato.

Tra i grandi assenti del match di oggi c’è Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo non è partito con la squadra per Verona a causa di un problema muscolare. Nell’allenamento di ieri, infatti, l’ex Betis ha svolto lavoro personalizzato. Ma qualcuno pensa che questa mancata convocazione possa essere un chiaro indizio sul suo futuro: Fabian è molto vicino al PSG.

Ad alimentare ulteriori voci e polemiche tra i tifosi, ci ha pensato lo stesso calciatore: lo spagnolo è stato beccato in una nota discoteca di Positano a festeggiare il Ferragosto. Il tutto mentre i propri compagni di squadra erano in ritiro a Verona.

Il video di Fabian che fuma una sigaretta e beve un cocktail è diventato subito virale e ha fatto il giro del web. L’addio, a questo punto, sembra essere questione di giorni.