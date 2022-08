Home » Copertina Calcio Napoli » Rivelazione in diretta di Osimhen: “Kvara me lo ha detto prima del gol”

Il Napoli ha espugnato lo Stadio Bentegodi di Verona. Gli azzurri schiantano gli scaligeri per 5-2; a segno il nuovo acquisto Kvaratskhelia e le vecchie conoscenze Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano.

L’attaccante nigeriano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del match.

VIctor Osimhen Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Osimhen ha evidenziato l’importanza della vittoria appena conquista e ha spiegato anche il suo rapporto con Spalletti e Kvaratskhelia.

Di seguito le parole di Osimhen:

“È importante iniziare bene. Abbiamo perso diversi giocatori importanti. Dobbiamo sentirci gli stessi dello scorso anno ed era importante vincere per dirlo anche a noi stessi.”

Quanti gol farai? “Non sono quel tipo di giocatore che si interessa al numero di gol. Segnerò per aiutare la squadra, metto davanti il collettivo, non importa il resto. Ho sprecato delle occasioni, ma tutti possono sbagliare. L’importante è rialzarsi e lavorare per migliorare”.

Che movimenti ti chiede Spalletti? “Abbiamo provato diversi movimenti in queste settimane. Abbiamo provato anche durante negli allenamenti individuali. Con il mister ho bel rapporto e mi motiva a fare sempre meglio”.

Sei più leader? “Sì, sono qui da 3 anni ed è giusto che mi prenda più responsabilità.

Kvara? “Pochi minuti prima del gol mi ha detto che voleva vedere un mio gol. È giovane ma è fortissimo, un giocatore a tutto tondo. Abbiamo subito creato un bellissimo rapporto”.