LIVE – Verona-Napoli, diramate le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti

LIVE VERONA NAPOLI – L’attesa è finita: finalmente ha inizio anche il campionato del Napoli. Dopo i primi due giorni di Serie A, adesso tocca agli azzurri: allo stadio Marcantonio Bentegodi, va in scena Hellas Verona-Napoli. La squadra di mister Spalletti vorrà conquistare i tre punti, non solo per rispondere alle vittorie di Milan, Inter e Roma, ma anche per non rompere la scia di vittorie consecutive alla prima giornata: Il Napoli, infatti, ha vinto le ultime cinque gare d’esordio del campionato. Il match di oggi servirà anche per provare a scacciare via un alone di pessimismo che aleggia intorno alla squadra e provare a far ritrovare subito l’entusiasmo alla piazza.

Noi di SpazioNapoli vi racconteremo la partita con la diretta testuale del match.

Verona Napoli

Formazioni ufficiali Verona-Napoli

Per la prima formazione della stagione, mister Spalletti si è affidato ai due nuovi acquisti Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia, mentre Mario Rui ha vinto il ballottaggio con Mathias Olivera. In porta ci sarà Alex Meret con il nuovo arrivato Salvatore Sirigu che siederà in panchina. A centrocampo c’è Zielinski, al fianco di Anguissa e Lobotka. In avanti, invece, Osimhen e Lozano completano il tridente. Nel Verona, invece, sorprende l’assenza di Barak: il centrocampista ceco parte dalla panchina. Queste le formazioni ufficiali:

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Amione; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.