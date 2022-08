Problemi di accesso durante Verona-Napoli? DAZN svela la soluzione

Manca davvero poco all’inizio del campionato del Napoli, gli azzurri sono pronti a fare il proprio debutto in questa stagione in casa del Verona, si prospetta una gara ostica per i partenopei.

Anche quest’anno a trasmettere le gare della Serie A sarà la piattaforma Dazn e, dunque, tutti gli appassionati di calcio e in particolare del campionato italiano, hanno sottoscritto un abbonamento per guardare tutti i match della propria squadra del cuore.

DAZN (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Tuttavia, nelle ultime ore la piattaforma ha riscontrato numerosi problemi e difatti, molti utenti abbonati non hanno potuto seguire alcune gare che si sono disputate nella giornata di ieri.

Sono immediatamente arrivate le scuse da parte della squadra Dazn che per ovviare al problema, ha messo a disposizione dei link speciali per seguire il match.

Di seguito il comunicato:

“Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail: Importante: come vedere Hellas Verona Napoli. La mail è stata recapitata all’indirizzo di posta elettronica associato al tuo account DAZN”.