Vuole lasciare il club: il centrocampista è stato offerto al Napoli!

Nonostante l’inizio del campionato per il Napoli oggi alle ore 18:30 contro il Verona al Bentegodi, la rosa della formazione azzurra non è ancora quella definitiva per questa stagione. Entro il 1° settembre il Napoli potrebbe concludere ancora diverse operazioni tra cessioni ed acquisizioni di calciatori.

In particolare negli ultimi giorni tutti gli occhi sono su Fabian Ruiz che ha ricevuto un’offerta dal Paris Saint-Germain, con il quale il Napoli sta trattando per ultimare l’accordo. La cessione del centrocampista spagnolo porta tanto lavoro al ds Cristiano Giuntoli soprattutto per il mercato in entrata e per l’individuazione di un sostituto di livello.

Calciomercato Napoli: offerto Nandez

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha evidenziato anche un’altra possibilità per il centrocampo del Napoli, oltre quelle più vociferate di recente. Secondo quanto scritto dal giornalista, infatti, Nandez vorrebbe lasciare il Cagliari e l’agente Pablo Betancur lo ha proposto al Napoli negli ultimi giorni.

FOTO: Getty Images, Nandez

Di seguito quanto scritto da Schira sul proprio profilo Twitter:

“Nahitan Nandez vuole lasciare il Cagliari: il suo agente (Pablo Betancur) al lavoro per spostarlo ha offerto il centrocampista al Napoli e al Torino negli ultimi giorni“.