“Siete sicuri sul Napoli?”: Bergomi stuzzica sulla classifica finale

Nonostante manchino all’appello ancora Napoli e Juventus, la prima giornata di Serie A ha già regalato qualche verdetto.

Milan e Inter, con alcune difficoltà, hanno trionfato nella giornata di ieri, mentre stasera la Roma ha espugnato lo Stadio Arechi di Salerno per 1-0.

Beppe Bergomi Napoli (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Bergomi sul Napoli: “Non è tra le prime 4 ma mi intriga”

In questi minuti è in corso la trasmissione Sky Calcio Club, in onda su Sky dedicata alla prima giornata di Serie A. Tra gli opinionisti, è presente anche Beppe Bergomi, Campione del Mondo nell’82.

L’ex bandiera dell’Inter si è espresso in merito ad un’ipotetica classifica finale. Bergomi ha stilato la sua personale griglia di partenza e ha parlato anche della situazione del Napoli.

“Per me le prime quattro sono Inter, Juventus, Milan e Roma, però il Napoli mi intriga. Lo scorso anno sono comunque arrivati in Champions e fino a poche giornate dalla fine del campionato erano in lotta per lo scudetto. Escluderlo, in questo momento, mi viene difficile”.