De Laurentiis si complimenta con la squadra: “Grande prestazione, bravissimo Spalletti!”

Il Napoli comincia bene la sua nuova stagione, gli azzurri non falliscono l’appuntamento in quel di Verona e conquistano i primi tre punti stagionali.

Nonostante il clima in casa Napoli non fosse dei più tranquilli, considerate le numerose cessioni illustri e una società apparsa un po’ allo sbando per certi aspetti, la squadra guidata da Luciano Spalletti fa il suo dovere e non lascia spazio alle critiche.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Difatti, non appena terminata la partita, puntuali sono arrivati i complimenti per i giocatori e per il tecnico da parte del patron del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis tramite un tweet gioisce per la vittoria della propria squadra.

“Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!”.

I partenopei hanno guidato la sfida sin dal primo minuto, hanno comandato il gioco con personalità e creato numerose occasioni da gol.

Il percorso di ambientamento dei nuovi acquisti sembra procedere per il meglio, sia Kim ma soprattutto Kvaratskhelia hanno disputato una grandissima partita.

Una vittoria che dà morale all’ambiente Napoli, partire con il piede giusto era doveroso per i ragazzi di Spalletti che rispondono presenti alle vittorie delle altre big del campionato.