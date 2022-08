Semplici non ha dubbi: “Simeone avrà le sue occasioni. Potrebbe farlo con Osimhen”

Leonardo Semplici, allenatore di Giovanni Simeone ai tempi del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al Mattino in cui si è soffermato a parlare anche dell’attaccante argentino passato al Napoli dall’Hellas Verona.

Queste le dichiarazioni del tecnico in merito al passaggio del Cholito in azzurro:

“Simeone è un giocatore ormai esploso, a Verona ha fatto benissimo e merita l’opportunità di vestire la maglia del Napoli. Riesce a giocare in area di rigore e da attaccare molto bene la profondità, vive negli spazi e non gli manca il fiuto per il gol. È un attaccante vero”

“Nonostante il ruolo di centravanti sia occupato da Osimhen, non glivmancheranno le occasioni. La stagione è lunga e lui tornerà sicuramente utile. Chissà, magari possono coesistere in attacco”

Simeone Napoli (Getty Images)

“Simeone è un professionista, ha le qualità per affermarsi in una grande piazza come Napoli”

Simeone sostituirà a tutti gli effetti Andrea Petagna e non è da escludere un maggiore impiego dell’attaccante argentino che ha voluto tanto il Napoli per il suo futuro. L’ormai ex attaccante del Verona attenderà le sue occasioni per mettersi in mostra e proverà a far crescere i dubbi a mister Spalletti per il suo impiego. Nelle gerarchie parte ovviamente alle spalle di Victor Osimhen, ma non è da escludere la presenza di entrambi in campo in alcune occasioni, soprattutto a gare in corso.