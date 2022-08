Affare in chiusura: la scelta sul centrocampista del Napoli!

Dopo aver svolto il ritiro con il Napoli tra Dimaro e Castel di Sangro ed essere sceso in campo nel corso delle amichevoli preparatorie al campionato, il destino di Gianluca Gaetano anche in questa stagione sembra essere lontano dalla maglia azzurra. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, sta portando avanti la trattativa con la Cremonese per concedere il calciatore in prestito per un’altra stagione.

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha fornito un aggiornamento su questa situazione tramite il proprio profilo Twitter. Secondo quanto scritto, nei prossimi giorni si terrà un incontro per concludere l’operazione. Il trequartista classe ’00 ha vestito la maglia dei grigiorossi già nel campionato scorso, conquistando la Serie A insieme ai suoi compagni e mettendo a segno 7 reti e 5 assist.

Gaetano Cremonese (Getty Images)

Di seguito quanto scritto da Nicolò Schira:

“Gianluca Gaetano è ad un passo dal ritorno in prestito alla Cremonese dal Napoli. Previsto un incontro nei prossimi giorni per cercare di chiudere l’affare“.