Spalletti chiede rinforzi al Napoli: “Perso calciatori di personalità, vanno sostituiti”

Ecco altre dichiarazioni lasciate da mister Luciano Spalletti in conferenza stampa all’anti vigilia del debutto stagionale in Serie A contro l’Hellas Verona di Gabriele Cioffi. Di seguito le sue parole alla domanda sulla sua esperienza al Napoli:

Spalletti Napoli (Getty Images)

Napoli, Spalletti chiede rinforzi: “Troppi addii”

Napoli è la sua scommessa? “Sì, è così. Per me è una responsabilità che mi stimola molto. Naturalmente ci vuole sostegno da parte di società e città perché le cose più difficili da fare sono quelle di ritrovare le dinamiche che avevo nello spogliatoio l’anno scorso. Quando perdi i calciatori che abbiamo perso, ci sono dinamiche di personalità che vanno a perdersi e devono essere ritrovate. Poi è normale che i calciatori che sono andati via vanno sostituiti come si deve, perché giocheremo in Champions League contro squadre con calciatori top. E anche in Serie A sarà così. Siamo andati a prendere calciatori giusti per noi. Sarà un campionato lungo e difficile”.

FERNANDO GRAZIANO