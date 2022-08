Calciomercato, Alvino sicuro: “Il Napoli sta facendo una cosa mai vista”

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli (radio ufficiale della SSC Napoli) nella trasmissione Radio Goal, parlando della campagna acquisti effettuata dalla squadra allenata da mister Spalletti fino ad oggi. Ecco le sue parole:

“Questa campagna acquisti non si chiude con Simeone. Il Napoli sta acquistando giocatori che aveva in cima alla lista dei desideri. Raspadori è la prima scelta per sostituire Mertens, cosa molto probabile”.

FOTO: Getty – Simeone Verona

“Ndombele è un altro nome che è una prima scelta, c’è possibilità di trovare quadra con ingaggio del calciatore. Non è mai accaduto di portare a casa i primi obiettivi di mercato”.

A due settimane dalla fine del calcio mercato, il Napoli ha quindi ancora in canna alcuni colpi da effettuare. Con la possibile partenza di Fabian Ruiz, quindi, sembra scontato che la dirigenza debba optare per un centrocampista duttile e Ndombele sembra il profilo adatto. Infine si proverà a capire se ci sarà la possibilità di prendere un altro portiere, con Keylor Navas in cima alla lista dei partenopei.

FERNANDO GRAZIANO