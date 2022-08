Verso Verona-Napoli: ci sarà Politano? La notizia da Castel Volturno

Si avvicina il ritorno in campo del Napoli in Serie A. Il semaforo verde scatterà già nella giornata di domani alle 18:30 con i primi due anticipi della nuova stagione. Per la squadra azzurra, invece, si dovrà aspettare lunedì 15 agosto per affrontare al debutto il Verona fuori casa. Cresce l’attesa soprattutto da parte dei propri tifosi per scoprire quello che sarà il nuovo Napoli, rivoluzionato da cima a fondo.

Già sono iniziate le indiscrezioni sulla probabile formazione che schiererà il tecnico Luciano Spalletti. Conferme sui titolari ancora non ce ne sono, ma con ogni probabilità non saranno disponibili per il match Matteo Politano e Giuseppe Ambrosino. L’indizio è arrivato sul sito ufficiale della società partenopea, con il report del club sull’allenamento mattutino dove viene esplicitato che i due giocatori appena citati si sono allenati a parte.

Napoli infortunio Politano

Napoli, allenamento mattutino: ancora a parte Politano

Mattinata di lavoro per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto con 5 porticine e sviluppi tattici a tutto campo. Politano personalizzato in campo. Ambrosino personalizzato in palestra.

Alessio Landolfi