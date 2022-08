Blitz di Giuntoli a Parigi, incontri con gli agenti: tripla trattativa con il Napoli!

Ore caldissime per il calciomercato del Napoli. I partenopei proprio questa sera hanno chiuso l’acquisto di Giovanni Simeone dal Verona, ma le sorprese per Luciano Spalletti non sono finite qui.

Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, in giornata c’è stato un blitz a Parigi del d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo dei partenopei ha incontrato la dirigenza del PSG per chiudere la doppia trattativa che porterà Fabian Ruiz ai transalpini e Keylor Navas in azzurro.

FOTO: Getty – Keylor Navas PSG

E non è finita qui. Infatti, sempre a Parigi, Giuntoli ha incontrato anche gli agenti che rappresentano Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham lasciato fuori rosa da Antonio Conte. L’accordo con gli Spurs è stato già trovato e lo stesso calciatore accetta di buon grado il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Ora resta da trovare l’accordo tra il Napoli e il calciatore sull’ingaggio da versare in caso di riscatto dal Tottenham al termine della stagione.

Insomma, con un solo blitz Cristiano Giuntoli pare aver chiuso ben tre trattative.