Fabian Ruiz verso l’addio, il Napoli ha già pronto il sostituto: c’entra Keylor Navas

A tre giorni dall’inizio del campionato del Napoli, ancora non si conoscono le sorti di Fabian Ruiz. Il destino del centrocampista spagnolo pare essere collegato anche a quello di Keylor Navas.

Quest’ultimo secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli, potrebbe essere inserito nell’affare che porta Fabian Ruiz al PSG, con il portiere costaricano che farebbe il percorso inverso.

Photo by bERTRAND GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Con l’arrivo del portiere campione d’Europa Salvatore Sirigu, gli azzurri si sono assicurati un calciatore esperto e importantissimo per lo spogliatoio, che però dovrà ricoprire il ruolo di portiere di riserva. Con le voci sempre più insistenti di un possibile e imminente abbandono di Alex Meret, i partenopei sono alla ricerca di un portiere affidabile, e la dirigenza ha individuato in Navas il profilo adatto.

Per quanto concerne invece il ruolo di centrocampista, il nome in pole position per sostituire l’ex Betis Siviglia resta quello di Ndombele, in uscita dal Tottenham di Antonio Conte.

FERNANDO GRAZIANO