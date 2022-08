Dove vedere Verona-Napoli in tv e streaming

DOVE VEDERE VERONA NAPOLI – Hellas Verona e Napoli si affronteranno lunedì 15 agosto alle ore 18:30 in occasione della 1ª giornata di Serie A TIM 2022-2023 allo stadio Bentegodi di Verona.

Gli scaligeri hanno cambiato guida tecnica nel corso dell’estate, passando da Igor Tudor a Gabriele Cioffi. L’ex allenatore dell’Udinese raccoglie l’eredità di una squadra arrivata nona in classifica la scorsa stagione a quota 53 punti. La sensazione è che quest’anno i gialloblù cercheranno di raggiungere quanto prima la salvezza per poi eventualmente pensare ad altri obiettivi.

Dopo un intenso precampionato che ha mostrato sia luci che ombre, il Napoli si appresta ad affrontare la nuova stagione con l’obiettivo di confermare la qualificazione in Champions League. Al momento squadre come Inter, Juventus e Milan sembrano favorite per la vittoria dello Scudetto, ma gli uomini di Spalletti tenteranno sicuramente di insidiarle.

Verona-Napoli, i precedenti

Il bilancio tra le due squadre è di 58 partite in Serie A TIM , con pronostico favorevole agli azzurri:

13 vittorie Verona

14 pareggi

31 vittorie Napoli

Le probabili formazioni

La squadra di Cioffi è chiamata subito al riscatto dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, frutto di una pesantissima sconfitta casalinga per 1 a 4 contro il Bari. Al Bentegodi arriverà un Napoli che appare ancora in costruzione, ma non senza le carte in regola per cominciare col piede giusto la stagione. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Lasagna; Henry. Allenatore: Cioffi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratshkhelia. Allenatore: Spalletti.

Come arrivano le due squadre al match

Il Verona in estate ha cambiato guida tecnica, con Gabriele Cioffi che ha preso il posto di Igor Tudor. Inoltre, sul fronte mercato è da registrare la partenza di uno dei migliori elementi dell’ultimo campionato: Gianluca Caprari (passato al Monza). Resta da decifrare il futuro di Antonin Barak e di Giovanni Simeone: quest’ultimo sembra molto vicino agli azzurri e potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio proprio dopo la gara di lunedì.

Il Napoli, invece, ha salutato Lorenzo Insigne, volato a Toronto, ma anche Kalidou Koulibaly, trasferitosi al Chelsea. Anche Dries Mertens è andato via ed è passato al Galatasaray. Dopo le partenze di calciatori che hanno fatto la storia del club, il compito di Luciano Spalletti sarà quello di mantenere la squadra ad alti livelli. Non sono mancati di certo gli acquisti: da Kvaratskhelia a Kim Min-Jae, passando per Olivera, il Napoli è pronto a gettare le basi per un nuovo ciclo. Resta l’attesa, però, per un attaccante che possa far rifiatare Osimhen.

Dove vedere Verona-Napoli: SKY o DAZN?

Il match Verona-Napoli sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro del Bentegodi sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Stefano Borghi è il telecronista scelto da DAZN per raccontare Verona-Napoli, mentre al commento tecnico ci sarà Riccardo Montolivo.