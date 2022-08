Napoli, pronti due nuovi acquisti: saranno tesserati ad inizio settimana!

Il mercato del Napoli è in continuo movimento, sempre in evoluzione. Non si ferma mai, ne quello in entrata ne quello in uscita. Il presidente De Laurentiis è alla ricerca costante di trovare rinforzi giusti per il tecnico Luciano Spalletti, dopo le diverse uscite pesanti che stanno caratterizzando la società partenopea in questa finestra di mercato.

Calciomercato Napoli, in arrivo Simeone e Raspadori

Secondo quanto riferito in diretta a Kiss Kiss Napoli, giungono novità importanti sul fronte acquisti dopo la cessione di Andrea Petagna al Monza. Il suo sostituto, infatti, sarà Giovanni Simeone dal Verona che sarà tesserato a partire da lunedì in poi in modo da essere a disposizione per la seconda partita di campionato contro i brianzoli.

Stesso identico discorso per Giacomo Raspadori proveniente dal Sassuolo, con la trattativa che sta procedendo a passi spediti e si dovrebbe sbloccare definitivamente nei prossimi giorni. Arrivato il momento dei rinforzi, con i tifosi che attendono i nuovi volti per la prossima stagione.

Alessio Landolfi